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Dünyanın önemli kayısı üretim merkezlerinden Malatya'daki kayısı bahçeleri, sonbahar mevsimiyle birlikte sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına büründü.

Kent genelindeki yaklaşık 9 milyon kayısı ağacında mevsim geçişiyle oluşan renk değişimi, dron ile görüntülendi.

Doğanşehir'deki ilgi çekici görüntüsüyle adeta doğal bir stüdyoyu andıran kayısı bahçeleri, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Ortaya çıkan renk cümbüşüyle ayrı bir güzelliğe bürünen ağaçlar, fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA