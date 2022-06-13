Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Haberler

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Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Güncel
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Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin belirlenen adreslerindeki aramalarda, 3 kilo 625 gram esrar ve 173 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

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