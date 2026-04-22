Malatya'da depremde 14 kişinin öldüğü Şadoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davanın duruşması görüldü

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 14 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı Şadoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 18 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları ile tutuksuz sanıklardan H.A.H, İ.A, A.A, A.Ö, A.Y, N.T.S, A.O, N.G. ile D.Ö. katıldı.

Sanık avukatları, yeni bilirkişi raporu alınmasını, Elazığ depreminden sonra oluşan hasar durumuna ilişkin belgelerin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından istenmesini talep etti.

Duruşma savcısı, yeni bilirkişi raporu alınması hususunda takdiri mahkeme heyetine bıraktığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, Elazığ depreminde hasar tespiti yapan görevlilerin teknik olarak mahkemeye dahil edilerek tanık olarak dinlenmesi ile hasar tespit raporlarının alınmasının reddine, statik projedeki eksikliklere ilişkin bilirkişi raporundaki eksikliklerin araştırılması hususundaki talebin kabulüne, Battalgazi Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesindeki tüm arşivlerin araştırılarak binaya ilişkin tüm belgelerin mahkemeye gönderilmesine, yeniden bilirkişi heyeti raporu alınmasına hükmederek duruşmayı 3 Haziran'a erteledi.

Şadoğlu Apartmanı'nda 14 kişinin hayatını kaybetmesine, 8 kişinin yaralanmasına ilişkin binanın yapımından sorumlu A.O, N.O, B.A, D.D, N.G, N.H, kamu görevlileri M.B, M.H.B, H.A.H, İ.A, A.K.A, A.Y, M.Z.B, N.T.S, V.H.Ş, D.Ö, A.Ö. ve E.Ö. hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.