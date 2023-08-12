Malatya'daki peş peşe depremlerin ardından Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı: Yeni bir yırtılma olabilir
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Malatya'da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından değerlendirmelerde bulundu. Ercan, "Yeni bir yırtılma olabilir. 6 Şubat depreminin artçısıdır" ifadelerini kullandı.
Malatya'da art arda gerçekleşen depremlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, "2023.08.12 saat 16.39 Malatya M4.9 büyüklüğünde 5 kilometre odakta olan deprem 8'indeki M5.3'ün artçısı değildir. Yeni bir yırtılma olabilir. 6 Şubat depreminin artçısıdır" dedi.
Saat 16.39'da 4,8 büyüklüğünde depremle sallanan Malatya'da sadece 1 dakika sonra 4.5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Saat 18.18'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde peş peşe meydana gelen depremlerle ilgili değerlendirmede bulundu.
Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023.08.12 saat 16.39 Malatya M4.9 büyüklüğünde 5 kilometre odakta olan deprem 8'indeki M5.3 un artçısı değildir. Yeni bir yırtılma olabilir. 6 Şubat depreminin artçısıdır" ifadelerini kullandı.