Haberler

Malatya'daki otobüs kazasında yaralanan 22 kişiden 5'i taburcu oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 22 kişiden 5'i taburcu edildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 22 kişiden 5'i taburcu edildi.

Dün, Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 22 kişiden 5'i taburcu edildi.

Diğer 17 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Dün, Erol A. yönetimindeki 34 FB 5349 plakalı Muş Yolu Turizm'e ait yolcu otobüsünün Malatya-Adıyaman kara yolu Polatdere Mahallesi mevkisinde devrilmesi sonucu Türker Toprak Güçlü (9), Bünyamin Okumuş (38) ile Abdulrhman Mohamed İsmail (25) olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan 22 kişi ise hastanelere sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu

Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait tanker vuruldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı

Mayıs ayında sel kabusu! Cenazeye kepçe ile gittiler
Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'in eski yıldızından füze!

Dehşet saçan palalı saldırganı polis kurşun yağdırarak etkisiz hale getirdi

Polis, üç kişiyi yaralayan palalı saldırgana kurşun yağdırdı
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı

Mayıs ayında sel kabusu! Cenazeye kepçe ile gittiler
Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki

Kante transferinin maliyetine bir tepki de Süper Lig'in yeni ekibinden