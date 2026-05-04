Malatya'daki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu
2 KİŞİNİN CENAZESİ MEMELEKETLERİNE GÖNDERİLDİMalatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden otobüsün yedek şoförü Bünyamin Okumuş'un cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Muş'a, Türket Toprak Güçlü'nün cenazesi ise Adana'ya gönderildi.
Mısır asıllı Muş Alparslan Üniversitesi öğrencisi Abdulrhman Mohamed Ismaıl Mohamed Embaby'in cenazesi ise ailesinin teslim alması için Malatya Şehir Mezarlığı morgunda bekletiliyor. Öte yandan kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 22'nin 5'i taburcu edildi.
Recep BAĞDAT/MALATYA,