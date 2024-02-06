Malatya'daki Hayat Sitesi'nde anma etkinliği düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'daki Hayat Sitesi'nde hayatını kaybeden 17 kişi için sitenin yerinde anma etkinliği yapıldı.

Hayat Sitesi enkazının kaldırıldığı alanda toplanan bir grup vatandaş, meşale yakarak, alana karanfil bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, yaptığı açıklamada, CHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer'i Hayat Sitesi enkazında kaybettiklerini belirterek, "İsmi aslında hepimizi tekrar düşündüren bir site. Çünkü ismi Hayat. Bugün birinci yılı ama sanki daha yeni olmuş gibi hepimizde bunun acısı çok taze. Hepimiz yakınlarımızı kaybettik. Burada Malatyalı yurttaşlarımızı bugün ziyaret ettik. Yarın da ziyaret edeceğiz." dedi.

Gökçen, bir yıl geçmesine rağmen hala çözülmemiş sorunlar olduğunu savundu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise büyük acının yıl dönümünde tekrar acıları paylaştıklarını ifade ederek, tüm deprem bölgesinde büyük bir yıkım olduğunu belirterek, sorunları hep birlikte çözebilmek için mücadele vereceklerini kaydetti.