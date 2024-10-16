Malatya'daki Depremin Ardından Toz Bulutu Endişe Yarattı
Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki Tillo bölgesinde oluşan toz bulutu, vatandaşlarda endişe yarattı. Olay cep telefonuyla görüntülendi.
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bulunan Tillo bölgesindeki dağda toz bulutu oluştu. Toz bulutunu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyenler, bu durumun kendilerini endişelendirdiğini söyledi.