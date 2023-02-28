Malatya'daki deprem anını paylaşan cami görevlisi şaşkın: O sesi sadece ben mi duyuyorum?

Malatya'da dün öğlen saatlerinde meydana gelen 5.6 şiddetindeki deprem sonrası Musa Kazım Camii'nden görüntü paylaşan görevli ''3. saniyede Allah sesini sadece ben mi duyuyorum? Yoksa kulaklarım beni yanıltıyor mu?'' ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremlerin ardından son olarak Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi'nde 5.6'lık depremle korku yaşadık. 2 kişinin yaşamını yitirdiği deprem anına ilişkin paylaşılan bir görüntü büyük yankı uyandırdı.

"KULAKLARIM BENİ YANILTIYOR MU?"

Musa Kazım Camii'nin güvenlik kamerası kaydından deprem anına ilişkin görüntüleri paylaşan görevli, "3. saniyede Allah sesini sadece ben mi duyuyorum? Yoksa kulaklarım beni yanıltıyor mu?'' ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Yapılan yorumlarda "Allah" sesini duyduğunu söyleyenler kadar "Ben duyamadım, nereden çıkardınız?" diyenler de vardı.