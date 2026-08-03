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Malatya'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Malatya'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 EC 961 plakalı otomobil, 01 BH 544 plakalı tır ve 44 BL 055 plakalı otomobil, Güzelköy Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 7 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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