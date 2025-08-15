Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3 otomobil ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Malatya'da 3 otomobil ile bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Kudüs Caddesi'nde, L.Y. idaresindeki 16 CRL 11, Ü.K. yönetimindeki 44 EN 091, Y.B'nin kullandığı 44 ABU 960 plakalı otomobiller ve M.D. idaresindeki 44 ADR 140 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan B.B, A.B, Y.B, A.Y.D, Ü.K, E.E, M.Y, Ç.M. ve E.C.G. kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
