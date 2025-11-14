Haberler

Malatya'da Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Malatya'da otomobil, TIR ve otobüsün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

MALATYA'da otomobil, TIR ve otobüsün karıştığı, 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Elazığ Bulvarı'nda meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 34 E 0353 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Ö.T. idaresindeki 23 AAZ 953 plakalı TIR'a ve N.B.'nin kullandığı 44 BF 510 plakalı Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrollerinde demir yığınına dönen otomobildeki Cengiz Özen'in (27) öldüğü belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü S.Ç., Ö.T. ve Ahmet Çelik (30) ile otobüs şoförü N.B. ise ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ahmet Çelik de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde olayın gerçekleştiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
