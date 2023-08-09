Malatya'da Yoncalı Barajı tünelinde patlama: Yaralanan işçilerin kimlikleri belli oldu

Malatya'nın Arguvan ilçesinde bulunan Yoncalı Barajı tünelinde süren çalışmalar sırasında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerin kimlikleri belli oldu. Olayda 3 işçi yaralanırken, tedavileri devam ediyor.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde bulunan Yoncalı Barajı tünelinde süren çalışmalar sırasında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerin kimlikleri belli oldu.

Olay, 02.50 sıralarında Yoncalı Barajının Kömürlük Mahallesinde yapımına devam edilen tünel inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, tünel inşaatında süren çalışmalar sırasında iş makinelerinin bakım ve onarım işlemi sırasında patlama meydana geldi. Olayda 3 işçi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren işçilerin Ö.F.Ö. (23), İ.K. (37) ile M.A. (29) olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi. - MALATYA