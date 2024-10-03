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Malatya'da yön levhasına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Malatya'da yön levhasına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin yön levhasına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin yön levhasına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

H.P. idaresindeki 01 FA 327 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolu Karanlıkdere Kavşağı'nda yön levhasına çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel

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