Malatya'da yoldan çıkan tırın sürücüsü yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yoldan çıkan tırın sürücüsü yaralandı.

A.K. (52) yönetimindeki 27 YV 358 plakalı tır, Malatya-Adıyaman kara yolunun Erkenek Mahallesi mevkisinde, yağışın da etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan toprak yığınına çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.