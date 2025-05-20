Malatya'da Yolcu Otobüsünde 780 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Malatya'da Yolcu Otobüsünde 780 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Malatya'da yapılan jandarma operasyonunda bir yolcu otobüsünde 780 kilogram kaçak tütün bulunarak 9 zanlı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Malatya'da yolcu otobüsünde 780 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 9 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentteki kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Yeşilyurt ilçesinde bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, 780 kilogram tütün ele geçirdi, 9 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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