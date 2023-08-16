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Malatya'da Yolcu Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsünün hayati tehlikesi bulunuyor.

Malatya'da yolcu otobüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

H.K. (62) idaresindeki 44 AK 223 plakalı yolcu otobüsü, Akçadağ ilçesi Elemendik mevkisinde H.Ç. (60) yönetimindeki 26 GE 163 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan H.Ç, M.B, S.B, Z.Ç, ile R.A, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan H.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Akçadağ Malatya Güncel Haberler

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