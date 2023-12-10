Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Yolcu Otobüsü Alev Aldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Malatya'da seyir halindeki bir yolcu otobüsü motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

MALATYA'da, seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği otobüs, kullanılamaz duruma geldi.

Olay, Malatya- Kayseri kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören sürücü itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Boş olduğu öğrenilen otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Malatya Ulaşım Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Aralık ayında hangi balık yenir? Aralık ayında hangi balık türlerini yemek gerekir 2023? Kırklareli hangi parti? Kırklareli Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Kırklareli yerel seçim sonuçları 2019! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Aralık İnstagram ne oldu, sorun mu var? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 10 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kargolar pazar günü açık mı? Kargo şubeleri pazar günü açık mı, hizmet veriyor mu? Yarın yağmurlu mu? Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 11 Aralık hava durumu! Wednesday 2. sezon fragman! Wednesday 2. sezon fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir? Calve hangi ülkenin, kimin markası? Calve İsrail malı mı? Bugün ne sınavı var? Bugün hangi sınav var? 10 Aralık Pazar hangi sınav yapılacak? AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir? AÖF sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? BİM aktüel ürünler kataloğu - 10 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Dün gece deprem oldu mu? 10 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (10 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title