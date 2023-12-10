Malatya'da Yolcu Otobüsü Alev Aldı

Malatya'da seyir halindeki bir yolcu otobüsü motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

MALATYA'da, seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği otobüs, kullanılamaz duruma geldi.

Olay, Malatya- Kayseri kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören sürücü itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Boş olduğu öğrenilen otobüs kullanılamaz hale geldi.