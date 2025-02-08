Malatya'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 8 Yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kiyi yaralandı.
M.D. idaresindeki 44 J 3345 plakalı yolcu minibüsü, Malatya-Adıyaman kara yolunda Suçatı Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp bariyere çarparak devrildi.
Kazada, minibüsteki 8 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel