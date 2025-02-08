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Malatya'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 8 Yaralı

Malatya'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 8 Yaralı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kiyi yaralandı.

M.D. idaresindeki 44 J 3345 plakalı yolcu minibüsü, Malatya-Adıyaman kara yolunda Suçatı Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp bariyere çarparak devrildi.

Kazada, minibüsteki 8 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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