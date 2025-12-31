Haberler

Malatya'da 149 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 149 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yolda kalanlar ve evsiz vatandaşlar için geçici konaklama hizmeti verilecek.

Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 149 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı sonucu kent merkezi ve ilçelerde kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kar küreme çalışmaları ile buzlanmaya karşı solüsyon ve tuzlama çalışmasına devam edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çarşamba günü saat 17.00 itibarıyla Akçadağ'da 2, Arapgir'de 21, Arguvan'da 11, Battalgazi'de 7, Darende'de 9, Doğanşehir'de 1, Doğanyol'da 4, Hekimhan'da 53, Kale'de 5, Kuluncak'ta 9, Pütürge'de 11, Yazıhan'da 16 olmak üzere toplam 149 mahalle yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olup, yolların ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kar yağışının devam etmesinden dolayı ekipler açılan yolların tekrar kapanmaması için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor."

Kar yağışı nedeniyle yolda kalanlar ile evsiz vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından geçici konaklama hizmeti verileceği bildirildi.

Ayrıca, yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Kayseri ile Malatya-Sivas kara yolunun trafiğe kapanmasının ardından MAŞTİ'de bekleyen yolculara çorba ikram edilecek.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
