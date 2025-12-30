Haberler

Malatya'da kar yağışı nedeniyle motosikletlerin yarın trafiğe çıkması yasaklandı

Güncelleme:
Malatya'da yoğun kar yağışı, don olayı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kurye faaliyetleri 1 gün süreyle yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların uyması gereken tedbirler duyuruldu.

Malatya'da yoğun kar yağışı, don olayı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle motosikletlerin yarın trafiğe çıkması yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde etkili olacak yoğun kar yağışı, don olayı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirler alındı.

Motorlu kurye faaliyetleri de yasaklandı

Bu kapsamda il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilerek 1 gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklandı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

