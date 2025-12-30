Haberler

Malatya'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara

Güncelleme:
Malatya'da yarın beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Vali Seddar Yavuz, ayrıca motosiklet kullanımının yasaklandığını duyurdu.

MALATYA'da yarın etkili olması beklenen kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildiğini, ayrıca aynı gün içerisinde motosiklet kullanımının da yasaklandığını duyurdu. Vali Yavuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde etkili olacak yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeni ile vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinlere yönelik kurslar hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. İlimizi etkisi altına alması beklenen yoğun kar yağışı, don ve şiddetli rüzgar nedeniyle zorunlu olmadıkça seyahat etmemenizi, toplu taşıma araçlarını kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Motokurye ve motosiklet kullanımı da bir gün süre ile yasaklanmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
