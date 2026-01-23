Haberler

Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan 407 kişi okullarda ve öğretmenevinde misafir edildi

Güncelleme:
Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 407 kişi, okullarda ve öğretmenevinde misafir edildi. Valilik, karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Malatya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 407 kişi, okullarda ve öğretmenevinde misafir edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri kara yolları ile cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Malatya Otogarı'nda bulunan vatandaşlara, Akçadağ yol ayrımı ile Yazıhan'da bekletilen tırların sürücülerine Kızılay tarafından çorba ikram edildi.

Sivas ve Ankara istikametine giden yolcu otobüsleri ise otogarda bekletildi.

Hekimhan ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 28 kişi öğretmenevine yerleştirildi. Darende ilçesindeki Somuncu Baba Meslek Lisesi'nde 58, Anadolu Lisesi'nde 41, Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 170, Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi'nde ise 110 kişi olmak üzere toplamda 407 kişi misafir edildi.

Afet Yönetim Merkezi'nin koordinesinde, 1095 araç ve 3 bin 554 personelle yol açma ve tuzlama çalışmasının yürütüldüğü belirtilen açıklamada, merkez mahallelerde kapalı yol bulunmadığı, kırsal mahallelerde ise yol açma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
