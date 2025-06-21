Malatya'da YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi

Malatya'da YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi
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Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi.

Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi.

İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksek Okulu'nda ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava girenlerin yakınları okulların çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Sınavdan çıkanlar, kendilerini bekleyen yakınlarıyla heyecanlarını paylaştı.

Öte yandan, okul çıkışında trafikte de yoğunluk yaşandı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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