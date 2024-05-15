Malatya'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Yeni Müfredat Taslağı Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Malatya'da İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır başkanlığında "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Yeni Müfredat Taslağı Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi'ndeki toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri ve okul müdürleri katıldı.

Behçet Bakır, buradaki konuşmasında, çağın gereklerini yerine getirmek için her alanda olduğu gibi eğitimde de yenilenme ve güncellenme gerektiğini belirterek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sadece çağa uyum sağlamak değil, yüzyıla damgasını vurabilecek, erdemli, ahlaklı, milleti ve insanlık için faydayı benimsemiş bilge nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.

Programın öne çıkan özelliklerinin başında erdem, değer ve eylem modelinin geldiğini dile getiren Bakır, "Milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yetkin ve erdemli insan yetiştirmek hedefleniyor. Eğitim bireylerin sadece zihinsel gelişimiyle ilgilenmez. Onu beden ve zihin bütünlüğü içerisinde ele alır. Bütüncül eğitim modeliyle sorgulayıcı, üretken, bilge, cesaretli, merhametli, vatansever, estetik duyarlılığa sahip, iradeli, ahlaklı, sağlıklı, yetkin ve erdemli bireyler yetiştirme öncelikli bir hedeftir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" öğretim programları ve eğitim alanındaki yeni yol haritasıyla ilgili yapılacak çalışmalar değerlendirilerek, öğretim programının sunumu yapıldı.