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Malatya'da yaz spor kursları başladı

AA - Okan Coşkun - Güncel
Malatya'da yaz spor kursları başladı

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor kursları açılış programına katıldı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor kursları açılış programına katıldı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şahin, sağlıklı gelişimin sağlanmasında sporun önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

Yaz spor kurslarına başvuru sayısının 30 binin üzerinde olduğuna değinen Şahin, kente kazandırılan spor tesisleri için Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Programa, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, sporcular ile vatandaşlar katıldı.

Şahin, daha sonra Battalgazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kasım Karaduman ve Koordinatör Ali Duran'a spora katkılarından dolayı plaket verdi.

AA / Okan Coşkun - Güncel

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