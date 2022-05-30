Yastığa gizlenmiş iki ruhsatsız silah ele geçirildi - Haberler

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Yastığa gizlenmiş iki ruhsatsız silah ele geçirildi

AA - Güncel
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Malatya'da otobüste yastığa gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir yolcu gözaltına alındı.

Malatya'da otobüste yastığa gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir yolcu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elazığ-Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı.

Aramada yolculardan E.A'nın kullandığı yastığın içinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Güncel

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