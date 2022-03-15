Malatya'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 4 gözaltı - Haberler

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Malatya'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 4 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Güncel
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Malatya'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 4 gözaltı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sürgü Mahallesi'nde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 3 bilgisayar kasası, 4 cep telefonu, bahisten elde edildiği değerlendirilen 11 bin 450 TL, 2 ruhsatsız tabanca, 131 mermi ve bir miktar esrar ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Bahis, Güncel, Haberler

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