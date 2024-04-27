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Malatya'da Yaralı Şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne Teslim Edildi

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaralı halde bulunan bir şahin, vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şahin, tedavi edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

Malatya'da yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Battalgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesinde Gölbağı konutları civarında yaralı şahini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri şahini korumaya alarak su ve yiyecek verdi.

Yaralı şahin tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Hayvan Hakları Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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