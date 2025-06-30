Malatya'da Yangın: Buğday Tarlası ve Ağaçlar Zarar Gördü
Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle buğday tarlasına sıçradı. Yangında 8 dönüm buğday tarlası ve 33 ağaç zarar gördü.
Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan ve buğday tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü.
Kale Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın buğday tarlasına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 8 dönüm buğday tarlası, 33 ağaç, 1 konteyner ve 20 dönüm otluk alan hasar gördü.
Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel