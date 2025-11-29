Malatya'da Yağma ve Kumar Operasyonu: 15 Tutuklama

Malatya'da düzenlenen yağma, kumar ve tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 31 zanlıdan 15'i tutuklandı,

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, "yağma", "tefecilik" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan 31 şüpheliyi 24 Kasım'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 15'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6'si ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.