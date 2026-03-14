Malatya'da yaban keçileri cep telefonuyla görüntülendi

Güncelleme:
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir vatandaş, yaban keçilerini cep telefonuyla kaydetti. Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı, bölgedeki yaban hayatı popülasyonunun artmasının önemine dikkat çekti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yaban keçileri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Örencik Mahallesi'nde sarp kayalıklarda sürü halinde gezen yaban keçileri, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bir süre gezinen yaban keçileri, kayalıklara çıkarak gözden kayboldu.

Doğanşehir Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Mehmet Sandal, bölgedeki yaban hayatı popülasyonunun artmasının sevindirici olduğunu belirterek bu türlerin korunması konusunda vatandaşlara da büyük görev düştüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Oktay Demirci
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

500

Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

İran savaşında en kanlı aşama! ABD beklenen hamleyi yaptı
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi

İran petrolünün kalbi vuruldu, ABD 5 savaş uçağını daha kaybetti
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde

Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde
Kavurma yapılan atın sahibine ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi

Kavurma yapılan atın sahibine ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

İran savaşında en kanlı aşama! ABD beklenen hamleyi yaptı
Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Cemaat, imamı çıldırttı
Mamdani New York'a 'LGBTQIA+ İşleri Ofisi' kurdu! Başına trans kadın getirdi

New York'un Müslüman belediye başkanı LGBT ofisi kurdu