Malatya'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

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Malatya'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Malatya'da, 411 gram metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da, 411 gram metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Şüphelenilerek durdurulan C.D'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 411 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan tutuklandı.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Malatya, Güncel, Haberler

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