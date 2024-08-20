Malatya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 şüpheli tutuklandı
Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 3 bin 23 sentetik hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 bin 23 sentetik hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.