Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerce 8 şüpheli gözaltına alındı, belirlenen adreslerde 903 sentetik ecza hapı, 38 gram sentetik uyuşturucu ve 10 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA