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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama
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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce 8 şüpheli gözaltına alındı, belirlenen adreslerde 903 sentetik ecza hapı, 38 gram sentetik uyuşturucu ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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