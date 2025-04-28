Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı. Operasyonda 5 kilo 406 gram sentetik uyuşturucu, 11 bin 57 uyuşturucu hap ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda göz altına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Yavuz, operasyonda, 5 kilo 406 gram sentetik uyuşturucu, 11 bin 57 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 216 fişek ele geçirildiğini bildirerek, göz altına alınan 6 şüphelinin sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandıklarını kaydetti.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel