Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 35 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 35 şüpheli tutuklandı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde martta 321 olaya müdahale edildi.

Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 453 şüpheliye işlem yaptı.

Operasyonlarda, 18 kilo 229 gram esrar, 31 bin 624 uyuşturucu hap ve 1 kilo 562 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 35 zanlı tutuklandı.