Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen fiziki takip sonucunda operasyon düzenlendi.
Belirlenen ikametlerde ve araçta yapılan aramada, 14 bin 900 sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA