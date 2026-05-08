Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon kapsamında 1 şüpheli yakalandı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 319 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.