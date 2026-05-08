Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Malatya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı ve 319 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Zanlı, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon kapsamında 1 şüpheli yakalandı.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 319 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş