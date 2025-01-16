Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda sentetik haplar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 9 ikamet, 4 iş yeri ile 2 araçta yapılan aramalarda 1316 sentetik hap, 31 gram sentetik uyuşturucu ile 2,26 gram esrar ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen 8 zanlı tutuklandı.