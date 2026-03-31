Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 kilo 515 gram esrar ve binlerce sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki Yakınca, Başharık, İnönü ile Hanımınçiftliği mahallelerinde, uyuşturucu imal eden ve satan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Ekipler, 6 ikamette yaptığı aramada, 1 kilo 515 gram esrar, 3 bin 97 sentetik uyuşturucu hap, 93 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.Ö, E.G, S.T, E.T, K.B ile V.K.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın

İsrailli genç kıza teşekkür eden İranlı, bu yanıtı hiç beklemiyordu
12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar

12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar
Güney Sudan'da bir maden ocağına yapılan silahlı saldırıda en az 74 kişi öldü

Maden ocağında katliam! Çok sayıda ölü var
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı

Bu görüntüden sonra dışardan sipariş verirken iki kez düşüneceksiniz
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın

İsrailli genç kıza teşekkür eden İranlı, bu yanıtı hiç beklemiyordu
Polisin talebini reddetti, 350 bin lira ceza yedi

Polisin talebini reddeden sürücüye hayatı boyunca unutamayacağı ceza
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber

Belediye başkanını tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber