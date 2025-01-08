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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 818 gram sentetik uyuşturucu, 24 sentetik hap, ruhsatsız 4 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. 15 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 818 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 15 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında "sokak satıcısı" olarak tabir edilenlerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 kilo 818 gram sentetik uyuşturucu, 24 sentetik hap, ruhsatsız 4 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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