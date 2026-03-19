Haberler

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 27 bin 564 sentetik ecza hapı, 4 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, uyuşturucu satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 3 adreste yaptıkları aramada, 27 bin 564 sentetik ecza hapı, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 93 fişek ele geçirdi, 4 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

