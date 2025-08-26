Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 17 bin 592 uyuşturucu hap ve 18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma yürüttüğünü belirtti.

Ekiplerin belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 17 bin 592 uyuşturucu hap ile 18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Yavuz, 4 zanlının gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran

Memur zammında üçüncü toplantı sona erdi: İşte konuşulan oran
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den istifa eden Göle Belediye Başkanı: Yoluma bağımsız devam edeceğim

CHP'den istifa eden belediye başkanı, yol haritasını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.