Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Malatya'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 17 bin 592 uyuşturucu hap ve 18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma yürüttüğünü belirtti.
Ekiplerin belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 17 bin 592 uyuşturucu hap ile 18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Yavuz, 4 zanlının gözaltına alındığını kaydetti.
