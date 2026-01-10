Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

İkamet ve araçlarda yapılan aramada, 3 bin 326 sentetik ecza maddesi, 335 gram sentetik uyuşturucu, 257 ecstasy hap, 2 gram esrar, ruhsatsız 1 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.