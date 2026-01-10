Haberler

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Operasyonda çok sayıda sentetik uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

İkamet ve araçlarda yapılan aramada, 3 bin 326 sentetik ecza maddesi, 335 gram sentetik uyuşturucu, 257 ecstasy hap, 2 gram esrar, ruhsatsız 1 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

