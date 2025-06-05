Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı, 1429 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 1429 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 3 şüphelinin ise gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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