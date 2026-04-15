Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı
Malatya şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan operasyonda, üzerinde ve bagajında uyuşturucu madde taşıyan 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen toplamda 21 bin 275 adet sentetik ecza ile uyuşturucu maddeye el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin geçen pazartesi günü şehirlerarası otobüs terminalinde (MAŞTİ), 2 şüpheli ile ilgili operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin şüpheli 2 kişinin bagajlarında yaptığı aramalarda 21 bin 275 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler,2 kişiyi gözaltına aldı.