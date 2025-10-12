Haberler

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 898 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Vali Seddar Yavuz, uyuşturucu ile mücadelenin devam ettiğini duyurdu.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Yavuz, gerçekleştirilen operasyonda 898 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirerek, 2 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
