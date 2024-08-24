Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan V.D. ve O.D., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tepehan Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. 1'i güvenlik koruyucusu, 2 şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda 11 kilo 505 gram esrar, 12 hap, 100 kök kenevir ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Uyuşturucu maddelere ve tüfeklere el koyan ekipler, V.D. ve O.D.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.