Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Tutuklama

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Tutuklama
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Malatya'da ortaya çıkarılan uyuşturucu ticareti operasyonunda, 17 şüpheliden 15'i tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucular arasında 2 bin 336 sentetik hap ve 58 gram metamfetamin yer aldı.

MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 17 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. 17 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda; 2 bin 336 sentetik hap, 58 gram metamfetamin, 16 gram kannabinoid ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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